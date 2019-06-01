Mavi Marmara saldırısı 9. yılında

Gazze’ye Özgürlük Filosu’nun kuşatma altındaki Gazze’ye ulaşmaya çalışırken İsrail askerlerinin saldırısına uğramasının üzerinden 9 yıl geçti.

Saldırıda vefat edenler anıldı. Türkiye’de sona eren hukuk mücadelesi ise Uluslararası Ceza Mahkemesi’de (UCM) devam ediyor. Independent Türkçe’nin haberine göre Filonun organizatörlerinden biri olan İHH İnsani Yardım Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Fatih Camii’nde yapılacak iftarın ardından Edirnekapı Şehitliği’ne doğru yürüyüş gerçekleştirileceği duyuruldu.

Yürüyüş, “Özgür Kudüs Yürüyüşü” adı altında yapıldı. Açıklamada, “İsrail, Gazze’yi abluka altında tutmaya, Filistinli gençleri sokak ortasında öldürmeye, Müslüman liderleri hukuksuzca tutuklamaya, Mescid-i Aksa’yı taciz etmeye devam ediyor. Mavi Marmara gemisinin de aralarında bulunduğu Özgürlük Filosuna yapılan saldırının 9. yılında, yeniden Kudüs davasını unutmadığımızı haykırıyoruz. Şimdi Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermenin vakti. İsrail zulmüne bütün dünya göz yummuşken şimdi yeniden sesimizi yükseltmenin, İsrail’in yaptığı zulümleri hatırlamanın ve hatırlatmanın vakti” denildi.