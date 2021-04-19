"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

MSB: Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

19 Nisan 2021, Pazartesi 10:00
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

AA

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

    Borrell: İran ve ABD anlaşmak için istekli

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i bir kez daha yıktı

    Ali Fuat Başgil’i duâlarla anıyoruz

    Esnaf kredi değil, faizsiz destek bekliyor

    Belediyeler aracılığıyla yurt dışına çıkışla ilgili Bakanlıktan açıklama

    Bir ayda salgın bilançosu ağırlaştı

    Tartışmaların odağındaki 'Avrupa Süper Ligi' nedir?

    Vaka sayısı sadece 6 ilde azaldı

    Rus muhalif Navalnıy hastaneye sevk edilecek

    'İstanbul konferansı Afganistan için tarihi fırsat'

    AB'de gündem Ukrayna ve Rusya

    FIFA'dan 'Avrupa Süper Ligi'ne tepki

    Çad'da etnik gruplar çatıştı: Ölü sayısı 100'e yükseldi

    33 bin 811 kişi kısıtlamaları ihlal etti

    İSKİ, barajlardaki son durumu açıkladı

    Gri pasaport skandalı büyüyor

    Kur’ân kursları kapatılamaz

    Kardinalin yeğeni Müslüman oldu

    Rezervler çarçur edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bediüzzaman’ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey yarın dualarla defnedilecek
    Genel

    Gri pasaport skandalı büyüyor
    Genel

    Kardinalin yeğeni Müslüman oldu
    Hesna Nur ERDOĞDU

    Online dersler büyük ilgi görüyor
    Genel

    Erdoğan iptal etti, TOBB geri gelsin dedi
    Mehmet KARA

    128 milyar x 8= ?
    Yeni Asya'dan Size

    Zekât ayı
    Genel

    Mustafa Sabri Efendi: Bediüzzaman sebat etti, muvaffak oldu
    Süleyman KÖSMENE

    Gemilere binmeyecek miyiz?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Aynı yanlışları şimdi siz yapıyorsanız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.