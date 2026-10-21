Muhalefetten Mekke Anlaşması çıkışı

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda ortak gündemle kürsüye çıktı. Arıkan Mekke Anlaşması hakkında, "Bu anlaşma, coğrafyamızın geleceği adına umudumuzu değil endişemizi artırmaktadır." derken Babacan, anlaşmanın üç ülkeyle sınırlı kalmasını eleştirdi.

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda ortak gündemle kürsüye çıktı. Liderler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması, 2027 yılı bütçe teklifi ve yatırım fonu vurgunlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

İşte grup toplantısında öne çıkan başlıklar ve liderlerin çarpıcı açıklamaları:

"Mekke'nin adı kardeşliğe leke düşürmemeli"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı bir "iş birliği" değil, "yükümlülük anlaşması " olarak nitelendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bölgede yeni çatışma ve gerilim hatlarının açılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Arıkan, "Mevcut bölgesel gelişmelerle birlikte değerlendirdiğimizde bu anlaşma, coğrafyamızın geleceği adına umudumuzu değil endişemizi artırmaktadır. Şu iyi bilinsin ki Mekke'nin adını taşıyan bir anlaşma, Mekke'nin temsil ettiği kardeşliğe leke düşürmemelidir" dedi. Bölgenin kendi içinde bölünmek yerine siyonizme karşı ortak cephe oluşturması gerektiğini vurguladı.

"Mısır ve İran olmadan gerçek iş birliği olmaz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da anlaşmanın sadece üç ülkeyle sınırlı kalmasını eleştirerek, askeri yardım şartlarının ve TBMM’nin anayasal yetkilerinin nasıl kullanılacağının şeffaf bir şekilde açıklanmasını istedi. Türkiye'nin ilkeli arabulucu rolünü kaybetmemesi gerektiğinin altını çizen Babacan, "Eğer gerçek bir iş birliği diyorsanız bu ancak Mısır ve İran'ı da içine alan , başka ülkeleri de içine alan daha büyük bir güç birliği ile olur. Biz bu soruların cevabını almadan bu anlaşmayı destekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Fon vurgununda "siyasi ayak" çıkışı

Sermaye piyasalarındaki fon dolandırıcılığı iddialarına ve yasa tekliflerine değinen iki lider, hükümetin konuyu şeffaf yürütmediğini savundu:

Mahmut Arıkan: "Bataklığı kurutmak yerine sivrisinek avlamaya çalışıyorsunuz. Gazetecilere, bürokratlara, şirketlere fatura kestiniz ama iş siyasi ayağa gelince listeyi sümen altı ettiniz. Bu işin lordlar kamarasını açıklayacaksınız ."

"Bataklığı kurutmak yerine sivrisinek avlamaya çalışıyorsunuz. Gazetecilere, bürokratlara, şirketlere fatura kestiniz ama iş siyasi ayağa gelince listeyi sümen altı ettiniz. Bu işin lordlar kamarasını açıklayacaksınız ." Ali Babacan: "Bu işi yapanlar en ağır cezalara çarptırılmazsa güveni inşa edemezsiniz. 'Parayı iade edip kurtul ' derseniz bundan sonraki dolandırıcılıkları teşvik edersiniz. Süreç, vatandaşı korumaktan ziyade siyasi faturayı ortadan kaldırmaya yönelik yürüyor."

"2027 Bütçesi fakirden zengine servet transferidir"

Meclis'e sunulan 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni hedef alan Ali Babacan, bütçenin üretim ve alın terini değil faizi öncelediğini iddia etti. Babacan, "Bu bütçe, yanlış ekonomi faturalarının kime kesildiğini açıkça gösteren bir belgedir. Türkiye'deki büyük bir gelir ve servet transferinin resmidir ve bu transfer fakirden zengine yapılmaktadır" dedi. Arıkan ise ekonomi politikaları ile pancar alım fiyatları üzerinden üreticinin mağdur edildiğini belirtti.

Sel Felaketleri ve Altyapı Eleştirisi

İstanbul ve diğer illerde yaşanan sağanak ve sel felaketlerine de değinen liderler, yerel yönetimleri ve iktidarı eleştirdi. Arıkan, hangi derenin ıslah edileceğinin değil, hangi belediye başkanının transfer edileceğinin hesabının yapıldığını savunarak, "Belediye başkanının rozetini değiştirmekle şehrin altyapısı değiştirilemez " dedi. Babacan ise selde vefat edenlere rahmet dileyerek, esnaf ve vatandaşın yaralarının acilen sarılması çağrısında bulundu.