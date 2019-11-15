Müslüman kimliğine uygun yaşamalıyız

“Gençlerle Teknolojik Sekülerizm ve Değer Algısı” konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, “Yaşadığımız coğrafya bir İslAm coğrafyasıdır. Doğu-Batı sentezinde bu coğrafyada Müslüman kimliğine uygun yaşamanın yolları aranmalıdır” dedi.

Elazığ Fırat Üniversite’si tarafından dâvet edilen ASÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz üniversite gençliği ile buluşarak Bahattin Ögel Konferans Salonunda “Teknolojik Sekülerizm ve Değer Algısı” konulu konferans verdi. Profesör Yılmaz, konferansta şunları söyledi: “Avrupa ülkelerine göre genç ve dinamik nüfusta ilk sıradayız. Bu gençlikle, modern dönemin yapay zekâ, yazılım, kodlama, robotik eğitimlerine yeni ufuklar oluştururken, bizi biz yapan insanî ve kültürel değerlerimizi ıskalamamalıyız. Bu süreç, teknolojik anlamda sekülerleşme eğilimidir. Yaşadığımız coğrafya bir İslâm coğrafyasıdır. Doğu-Batı sentezinde bu coğrafyada Müslüman kimliğine uygun yaşamanın yolları aranmalıdır. Diğer türlü bu coğrafyada gözyaşı dinmeyecek.”

Okuma kültürünü yaygınlaştırmalıyız

Eğitimde sadece bilginin yeterli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Baş döndürücü şekilde gelişen günümüz teknolojisinde insan nesne mi, özne mi olduğunu konumlandırmak, gelişmelere insanlığını feda etmemek zorundadır. Teknoloji vazgeçilmezimiz olduğu kadar kültürel dağarcığımızı zenginleştirmek için okuma kültürümüzü yaygınlaştırmak da vazgeçilmezimiz olmalı. İnsan eğitim süreciyle doğuştan getirdiği donanımı çevresiyle anlamlı bir değere dönüştürme becerisi sağlayabilir. Eğitim bireye hem akademik başarı, beceri kazandırmalı hem de ahlâkî ve insanî başarı sağlamalıdır.”

“Yeni icatlara fırsat verin”

Prof. Dr. Yılmaz, “Bugün gelişen teknolojiyi temsil eden sanayi devrimleri ile birlikte kuşaklar arası bariz farklılıklar gözlenmiştir. Endüstri devrimlerinin değişimi x, y, z ve yaklaşan alfa kuşağının da bir göstergesi olmuştur. Bu nedenle iyi bir eğitimci bu kuşakların mensuplarını zamanın şartlarına göre düşünmek zorundadır. Bugün Endüstri 4.0 dijital dünya gerçekliğini yaşatırken bu dönemin z kuşağına soğuk savaş dönemlerinin kurallarını uygulamak abesle iştigal olur. Unutmayalım ki, adam yerine koyamadığımız çocuktan adamlık bekleyemeyiz. Onların 5N 1K gerçekliğince hayatı sorgulamasına, eski köye yeni icatlar çıkarmasına fırsat verelim ki, yüzyılın icatlarını kaçırmamış olalım” diye konuştu.

İstanbul - Kübra Örnek