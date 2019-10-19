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19 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Mutabakata YPG uymuyor

19 Ekim 2019, Cumartesi 17:00
MillÎ Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk SilÂhlı Kuvvetleri’nin varılan mutabakata tam olarak uyduğu, ancak YPG’nin buna uymadığına dikkat çekildi.

MillÎ Savunma Bakanlığınca, TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu, buna rağmen YPG/PKK’lı teröristlerin son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

Millî Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu, buna rağmen YPG/PKK’lı teröristlerin son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim’de güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

ABD ile anlık koordine

“Buna rağmen son 36 saat içerisinde YPG/PKK’lı teröristler tarafından 12’si Rasulayn, biri Tel-Abyad, biri de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silâh (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silâhı) ile yapıldığı tespit edilmiştir.” Açıklamada, varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükunetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapıldığı vurgulandı. Ankara - aa

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Suriye sınırına sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve Polis Özel Harekât takviyesi yapıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gönderilen Polis Özel Harekât ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis şehir merkezinden geçerek güvenlik tedbirleri altında sınır hattına doğru hareket etti.  Personelin ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.  Kilis - aa

 

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