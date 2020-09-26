"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Partili Cumhurbaşkanı üniversiteleri siyasallaştırdı

26 Eylül 2020, Cumartesi 20:06
Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Üniversite rektörlerini partili cumhurbaşkanının seçmesi üniversiteleri siyasallaştırmıştır” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a üniversitelerin mevcut durumunu sordu. Karaduman, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Türkiye’de devlet üniversitelerine ayrılan bütçe 36 milyar TL ve Merkezi yönetim bütçe giderlerinde faiz giderlerine ayrılan bütçe yaklaşık 139 milyar TL olduğunu hatırlatarak, “Bununla birlikte üniversite rektörlerinin bilimsel üretimden uzak oldukları, makalelerinin değil sosyal medyada ki siyasî paylaşımları konuşulmaktadır. Rektörlerin çoğunun uluslararası yayını yoktur. Üniversite rektörlerinin kendi içlerinden atanması ve siyasetten uzak tutulması gerekmektedir. Üniversite rektörlerini partili cumhurbaşkanının seçmesi üniversiteleri siyasallaştırmıştır” dedi. 

Kişiye göre alım yapılıyor 

Her geçen gün üniversitelerde kişiye göre alımların yapıldığını, üniversite kadrolarında parti ve aile mensuplarının çoğaldığının görüldüğünü de söyleyen Karaduman, “Sonuç olarak üniversiteler AR – GE faaliyetlerine değil tanıtım, reklâm, siyasî ve idare işlere yoğunlaştığını yoğunlaşmıştır. Tüm bunların sonucu olarak YÖK’ün üniversitelerin faaliyetleri hakkında hazırlamış olduğu raporda öğrenci başına düşen kitap sayısının oldukça düşük olduğu, üniversitelerin dünya sıralamasında geriye gittiği, uluslararası endeksli dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0,3’tür” dedi. 

Mevcut durum sizi endişelendirmiyor mu?

Karaduman Oktay’a şu soruları yöneltti: “Bu bağlamda; Üniversitelerin mevcut hali sizleri endişelendiriyor mu? Endişelendiriyorsa bu vahim tabloyu düzeltmek için bir yol haritanız var mıdır? Varsa kamuoyuyla paylaşır mısınız? Üniversitelerde aile ve parti yoğunlaşmasının önüne geçmek için idarî ve yasama düzleminde çalışmanız olacak mıdır? Rektör atamalarında belirli akademik başarı kriteri getirmek gibi bir çalışmanız olacak mıdır?  YÖK geçen sene öncelikle vakıf üniversitelerinin öğrenci gelirlerinin en az yüzde 1’ini Ar-Ge bütçesine ayır- masını şart koşan bir genelge yayınladığını ve reklam harcamalarını sınırlayan bir karar almıştı. YÖK almış olduğu bu kararı uygulamakta mıdır? Kararın neticesinde ortaya çıkan tabloyu kamuoyuyla paylaşır mısınız?”

Etiketler: Partili Cumhurbaşkanı, üniversite, siyasal
Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Partili Cumhurbaşkanı üniversiteleri siyasallaştırdı

    3 milyon Uygur toplama kamplarında

    Günde 12 bin kişi açlıktan ölebilir

    Vergi affında kritik süreç

    Türkiye'de 1511 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

    Boris Johnson'dan dünya liderlerine çağrı: Birlik olalım

    Yunanistan Başbakanı'ndan Erdoğan'a 'diplomasi' çağrısı

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 928 ölüm daha

    Göçmenler ve ihtiyaç sahipleri için çamaşırhane

    Ruhani, ABD yaptırımlarının faturasını açıkladı

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 32 milyon 792 bini geçti

    Lübnan'da başbakan istifa etti

    'Yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında'

    Fahrettin Altun: AB'den yaptırım beklemiyoruz

    Afrika'daki vaka sayısı 1.5 milyona yaklaştı

    Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

    Ukrayna'da ölü sayısı 25'e yükseldi

    'Çin, son 3 yılda 8 bin 500 dini mekanı yok etti'

    İran 5,2 ile sallandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Türkiye modeli” böyle mi olmalıydı?
    Ahmet BATTAL

    Biz çekiliyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Babalar ve oğullar
    Faruk ÇAKIR

    Almanya’da ezan kararı
    Genel

    Koronavirüs mutasyona uğradı bulaşıcılığı arttı
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun?
    Genel

    Amerika’da bir aile Müslüman oldu
    Ali FERŞADOĞLU

    Söz güzelleri
    Genel

    Önce temel hak ve hürriyetler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.