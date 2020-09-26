Partili Cumhurbaşkanı üniversiteleri siyasallaştırdı

Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Üniversite rektörlerini partili cumhurbaşkanının seçmesi üniversiteleri siyasallaştırmıştır” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a üniversitelerin mevcut durumunu sordu. Karaduman, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Türkiye’de devlet üniversitelerine ayrılan bütçe 36 milyar TL ve Merkezi yönetim bütçe giderlerinde faiz giderlerine ayrılan bütçe yaklaşık 139 milyar TL olduğunu hatırlatarak, “Bununla birlikte üniversite rektörlerinin bilimsel üretimden uzak oldukları, makalelerinin değil sosyal medyada ki siyasî paylaşımları konuşulmaktadır. Rektörlerin çoğunun uluslararası yayını yoktur. Üniversite rektörlerinin kendi içlerinden atanması ve siyasetten uzak tutulması gerekmektedir. Üniversite rektörlerini partili cumhurbaşkanının seçmesi üniversiteleri siyasallaştırmıştır” dedi.

Kişiye göre alım yapılıyor

Her geçen gün üniversitelerde kişiye göre alımların yapıldığını, üniversite kadrolarında parti ve aile mensuplarının çoğaldığının görüldüğünü de söyleyen Karaduman, “Sonuç olarak üniversiteler AR – GE faaliyetlerine değil tanıtım, reklâm, siyasî ve idare işlere yoğunlaştığını yoğunlaşmıştır. Tüm bunların sonucu olarak YÖK’ün üniversitelerin faaliyetleri hakkında hazırlamış olduğu raporda öğrenci başına düşen kitap sayısının oldukça düşük olduğu, üniversitelerin dünya sıralamasında geriye gittiği, uluslararası endeksli dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0,3’tür” dedi.

Mevcut durum sizi endişelendirmiyor mu?

Karaduman Oktay’a şu soruları yöneltti: “Bu bağlamda; Üniversitelerin mevcut hali sizleri endişelendiriyor mu? Endişelendiriyorsa bu vahim tabloyu düzeltmek için bir yol haritanız var mıdır? Varsa kamuoyuyla paylaşır mısınız? Üniversitelerde aile ve parti yoğunlaşmasının önüne geçmek için idarî ve yasama düzleminde çalışmanız olacak mıdır? Rektör atamalarında belirli akademik başarı kriteri getirmek gibi bir çalışmanız olacak mıdır? YÖK geçen sene öncelikle vakıf üniversitelerinin öğrenci gelirlerinin en az yüzde 1’ini Ar-Ge bütçesine ayır- masını şart koşan bir genelge yayınladığını ve reklam harcamalarını sınırlayan bir karar almıştı. YÖK almış olduğu bu kararı uygulamakta mıdır? Kararın neticesinde ortaya çıkan tabloyu kamuoyuyla paylaşır mısınız?”