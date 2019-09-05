Putin Türkiye'nin G7'ye alınması gerektiğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, S-400 füze savunma sistemleri alan Türkiye'nin gücü ve uluslararası meselelerdeki nüfuzu dikkate alındığında, Ankara'nın G7'ye alınması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenen 5. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, "Yakın zamanda görüştüğüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neden Türkiye'nin de G7'de yer alması konusunu gündeme getirmediğimi sordu. S-400 alımından sonra Türkiye'nin hava sahasını güvenli bir şekilde koruma altına aldığı düşünüldüğünde, uluslararası meseleler ve bölgedeki rolü dikkate alındığında, Türkiye'nin çalışmalarına böyle bir formatta ihtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak" dedi.

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