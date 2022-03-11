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11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Rusya-Ukrayna savaşında son durum ne?

11 Mart 2022, Cuma 12:30
Ukrayna - Rusya arasında 2 hafta önce başlayan savaş sürüyor. Ukraynayı işgal eden Rus ordusunun saldırıları 16. gününe girdi. Savaşın 15. gününde iki ülke arasındaki en üst düzey temas Antalya'da gerçekleşti.

Hafta sonundan itibaren tahliyeler için bombadırmanı yavaşlatan Rus ordusu yeniden saldırı pozisyonuna geçti. 

Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni bir açıklama geldi. Ukrayna birliklerine karşı savaşmak isteyen gönüllere kapılarının açık olduğunu söyleyen Putin, "Gönüllülerin savaş bölgelerine ulaşmalarına yardım edeceğiz" dedi.

Ukrayna'ya gönderilen silahlarla ilgili olarak da Putin, "Ele geçirilmeleri halinde Rus ayrılıkçılara verilmesini destekliyorum" diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise gönüllü çağrısıyla ilgili rakam verdi. Çoğunluğu Ortadoğu'dan 16 bin gönüllünün Ukrayna'ya karşı savaşmak için başvurduğunu bildirdi.

KİEV'E 15 KİLOMETRE

Ülkenin kuzeyinde ve başkent Kiev'e giden yol üzerinde bulunan Çerhiniv, doğudaki Harkov ve Sumi, Azak Denizi'ndeki liman kenti Mariupol, Rus askerleri tarafından kuşatılmış durumda. 

Başkent Kiev'deki çatışmalar ise kent merkezinin 15 kilometre kuzeyinde yaşanıyor. ABD'li yetkililer Rus ordusunun iki koldan Kiev'e saldırdığını açıkladı. 

DNİPRO DA BOMBALANIYOR

Ukrayna'nın Dnipro kentinde patlamalar meydana geldi. Reuters saldırıda bir kişinin öldüğü bilgisini paylaştı. Kent Mariupol'de Kiev arasında bulunuyor. 

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların Volnovaha kentini ele geçirdiğini duyurdu. Volnovaha, Donetsk - Mariupol arasında yer alıyor. 

ABD PATRİOT VERMEYECEK

Adı açıklanmayan Pentagon'dan üst düzey bir yetkili gazetecilere son duruma ilişkin bilgi verdi. Yardımların devam ettiğini söyleyen yetkili Patriot'larla ilgili soruyu da yanıtladı. 

Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırma olasılığına yönelik bir soruya ise yetkili şu cevabı verdi:

"Ukrayna'ya Patriot bataryaları yerleştirme konusunda bir tartışma yok. Bunların çalıştırılması için ABD birliklerini konuşlandırmanız gerekir çünkü Ukraynalıların aşina olduğu bir sistem değil. Ve çok net olarak belirttiğimiz gibi Ukrayna'da ABD askeri olmayacak. Bu yüzden Ukrayna'da Patriot sistemleri koymakla ilgili görüş yok."

Yetkili, ABD’nin elinde olmayan hava savunma kabiliyetlerinin de Ukrayna’ya tedarik edilmesine yönelik çabalar olduğunu söyledi ancak bunların arasında S-300 hava savunma sistemlerinin de olup olmadığına ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı.

HER GÜN İNSANİ KORİDOR AÇILACAK

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, sivillerin tahliyesi için her gün 10.00'dan itibaren tek taraflı insani koridor açılacağını duyurdu.

Diğer yönlere insani koridor için Kiev'le görüşmelerin sürdüğü aktarılırken BM ve Kızılhaç'a yardım çağrısı yapıldı. 

NÜKLEER GÜVENLİK SORUNU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi​​​​​​​, Antalya’da Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiğini belirterek, her iki tarafın nükleer güvenlik için Ajansla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Antalya'da basın temsilcileriyle bir araya gelen Grossi, görüşmelerin farklı detay ve yaklaşımlara rağmen yapıcı geçtiğini aktardı.

Grossi, nükleer maddelerin güvenlik denetimine ilişkin Ukrayna’daki tesislerde bulunan ekipmanlardan elde edilen bilgi transferindeki sorunların sürdüğünü belirterek, özelikle Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santrali’nde uzaktan bilgi aktarımının kesildiğini ve bu hususta henüz bir iyileşmenin olmadığını sözlerine ekledi.

 

NTV

Etiketler: Rusya, Ukrayna, savaş, son durum
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