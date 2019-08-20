Şehirlerin altyapısı yağış rejimine göre düzenlenmeli

İklim değişikliğine bağlı olarak değişen yağış rejimi nedeniyle son zamanlarda sık sık meydana gelen sel olaylarının en çok denize kıyısı olan illerde görüleceği belirtildi

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, dünyanın ısınmasının iklim değişikliği olarak adlandırıldığını söyledi. Dünyanın ısınmasıyla daha fazla suyun buharlaştığını ve buna bağlı olarak da yağışların meydana geldiğini ifade eden Kurnaz, yağışların düşme şeklinin eskisinden farklı olduğunu vurguladı.

Eskiden yağış rejiminin daha düzenli olduğunu belirten Kurnaz, "Bundan sonra yağışlar kısa süreli sağanak şeklinde gelecek. Aynı miktarda su düşüyor ama yağışın şekli değişiyor. Bir ay içinde düşmesi beklenen yağışlar artık iki saatte düşecek. Bu durumlar artacak, buna bağlı olarak da ciddi felaketlerle karşılaşma ihtimalimiz artacak." dedi.

Son birkaç senedir sel felaketinin sürekli gündemde olduğunu, buna alışıp önlem alınması gerektiğini ifade eden Kurnaz, şöyle devam etti:

"Ülkemizin tamamı bu tür risklere açık. İstanbul'da gördüğümüz gibi bir yoğun yağış Orta Anadolu'da beklenen bir yağış türü değil. Konya'da böyle bir yağışı görme ihtimalimiz düşük. Denize yakın olan ve tepelik illerde kısa süreli sağanakların ve buna bağlı olarak selin görülme olasılığı çok daha yüksek. Doğu Anadolu'ya gidildiğinde ise bu tür bir sağanak yağışın görülme ihtimali azalıyor. Bu yağış tipi denizden besleniyor onun içinde denize yakın bölgelerde olacak. İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon gibi illerde bu tip yağış daha fazla görülecek. "

İllerdeki altyapı yağış rejimine göre düzenlenmeli

Şehirlerdeki altyapının o bölgenin aldığı yağış tipine göre düzenlenmesi gerektiğini aktaran Kurnaz, bunun bir devlet meselesi olduğunu vurguladı.

Altyapı çalışmalarının özellikle büyükşehirlerde kısa sürede tamamlanmasının çok zor olduğuna işaret eden Kurnaz, "Sürekli altyapı çalışmalarının öneminden bahsediyoruz ama İstanbul gibi bir şehrin altyapı çalışmalarını bitirebilmek için şehri 3 yıl kilitleyip herkesi tatile göndermemiz gerekir. İstanbul'da 6 hafta köprü tadilatı oldu hayat çoğu insan için cehenneme döndü. Benzer bir şekilde İstanbul'daki su ve kanalizasyon sistemini elden geçirip yağışa uygun hale getirmek hemen yapılacak bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.