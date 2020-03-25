Sokakta yaşayan vatandaşlar ne olacak?

CHP’li vekil Mahmut Tanal, koronavirüs tehdidine karşı savunmasız kalan sokakta yaşayan vatandaşların durumunu Meclis gündemine taşıdı.

Tanal, evsiz, sokakta yaşayan vatandaşların koronavirüs salgınından korunması amacıyla hangi tedbirlerin alındığını sordu. Tanal, hazırladığı önergede, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19’la mücadelenin en etkili yolunun hijyen koşullarının ve sosyal uzaklaşmanın sağlanması olduğunu hatırlattı. Tanal bu doğrultuda sosyal uzaklaşma imkanı bulunmayan, genel hijyen koşullarını sağlamak açısından yeterli imkanları olmayan vatandaşlarımızın sağlığı açısından bakanlıklarca ne gibi tedbirlerin alındığını sordu. Ankara – Fatih Karagöz

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