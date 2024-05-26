Sonuçlarının iptal edildiği yerlerde seçim

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yerel seçimleri yenileme kararı aldığı 3 ilçe ve 4 beldede 2 Haziran Pazar günü belediye başkanlığı seçimi yapılacak.

31 Mart 2024’te gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarına itirazlar üzerine YSK, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan, Aksaray’ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli-Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde seçimlerin yenilenmesini kararlaştırmıştı. Bu yerleşim birimlerinde yerel seçimler 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Pınarbaşı’nda seçim yarışı ağırlıklı olarak CHP ve MHP, Hilvan’da AKP ve DEM Parti, Güzelyurt’ta ise AKP, MHP ve İYİ Parti adayları arasında yapılıyor. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 517

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.