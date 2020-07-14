Sosyal medya Ekim’e kalabilir

AKP, sosyal medya düzenlemesinin ekim ayından önce çıkartılması için önerilerini diğer partilere götürdü.

Ancak bazı hükümlerin revize edilmesine rağmen, uzlaşma çıkmadı. Hürriyet’in haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nun ne zaman tatile gireceği, hangi yasaların öncelikle çıkartılacağı konusunda muhalefetle yapılan görüşmelerde, ana unsur sosyal medya düzenlemesi oldu. Muhalefet partileri, bu düzenlemenin içeriğindeki bazı unsurlara karşı çıkarken, diğer yasaların görüşülerek, 15 Temmuz oturumunun ardından TBMM’nin tatil edilmesini istedi. AKP’nin üzerinde çalıştığı sosyal medya ile ilgili düzenlemede Almanya modelinin örnek alındığı belirtiliyor. Almanya’da, 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasaya göre, sosyal medya platformlarında yer alan zararlı içeriklerin (terör, nefret suçları başta olmak üzere) 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon euro’ya varan para cezaları öngörülüyor.