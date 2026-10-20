SPK Başkanı Sütcü istifasını, Bakan Yardımcısı Çelik emeklilik dilekçesini sundu

Fon krizinde ihmal iddialarıyla isimleri gündeme gelen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü'nün sağlık sorunları sebebiyle istifasını sunduğu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in de emeklilik dilekçesini verdiği ifade edildi. Söz konusu gelişmelerle ilgili tepkiler gelmeye başladı.

Yaklaşık iki milyon kişiyi ilgilendirdiği belirtilen fon krizinde ihmal iddialarıyla isimleri gündeme gelen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü'nün sağlık sorunları sebebiyle istifasını sunduğu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in de bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini verdiği ifade edildi.

Yaklaşık iki milyon kişiyi ilgilendirdiği belirtilen fon krizinde ihmal iddialarıyla eleştirilen isimlerden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini verdiği kaydedildi.

Yine fon krizindeki tutumu sebebiyle eleştirilen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütcü'nün de sağlık sorunları sebebiyle istifa dilekçesini sunduğu belirtildi.

Yeni Partili Emir: "Takipçisiyiz"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, SPK Başkanı Mahmut Sütçü’nün sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesine ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in emeklilik dilekçesi vermesine ilişkin, "İşin içinden sıyrılma taktikleri hemen devreye giriyor. Görevden alma yok, soruşturma yok! Bu işi böyle kapatamazsınız, hesap verilene kadar takipçisiyiz" açıklamasını yaptı.

Salıcı: "Görevi ihmal etmediyse neden istifa ediyor?"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifa gerekçesi ile fon soruşturması arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SPK Başkanı Mahmut Sütçü görevini ihmal ettiyse neden yargılanmıyor? İhmal etmediyse neden istifa ediyor? İstifası sağlık sorunlarıyla ilgiliyse fon soygunundan aklanmış mı oluyor? Fon soygunuyla ilgiliyse neden sağlık sorunları gerekçe gösteriliyor?" ifadesini kullandı.(ANKA)