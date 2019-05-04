Temsilcilerimiz Yeni Asya Gazetesi'nde toplandı

2019 Bahar Dönemi Temsilciler Toplantısı, dün İstanbul’ Güneşli’deki merkezimizde, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen temsilcilerimizle yapıldı. Geçen yıl Kasım ayında gerçekleşen toplantıdan bu yana hizmetlerimizde yaşanan gelişmelerin gözden geçirilip değerlendirildi ve yeni dönemle ilgili projeler görüşülüp istişare edildi.

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