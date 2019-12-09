Türkiye Nobel törenine katılmayı reddetti

Türkiye, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Srebrenitsa katliamını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke’ye verilmesi gerekçesiyle 10 Aralık’taki ödül törenine katılmayacak.

2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Peter Handke'ye, 1990'lı yıllarda Yugoslavya İç Savaşı sırasında Sırp güçlerinin yanında yer aldığı ve ağır savaş suçlarından sorumlu tutulan Slobodan Milosevic'e destek verdiği gerekçesiyle gösterilen tepkiler sürüyor. Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt da, İsveç'in başkenti Stockholm'de 10 Aralık'ta yapılacak ödül törenine davet edildiğini, ancak boykot amacıyla katılmayacağını duyurdu.

Okunma Sayısı: 405

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.