Uysal: Diyarbakır annelerinin yanındayız

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlatlarının eve dönüşünü bekleyen “Diyarbakır Annelerini” ziyaret ederek desteklerini sundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, beraberinde yer alan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Genel Başkan Yardımcıları, Genel İdare Kurulu Üyeleri, Merkez Karar Kurulu üyeleri, bölge illerini temsilen İl ve ilçe başkanlarından oluşan geniş katılımlı bir heyet ile Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlatlarının eve dönüşünü bekleyen “Diyarbakır Annelerini” ziyaret ederek desteklerini sundu.

Acılarını paylaşıyoruz

PKK terör örgütüne karşı evlâtları çalınan annelerin büyük bir irade ortaya koyduklarını söyleyen Uysal, “Burada esas sözün sahibi annelerimiz. Biz, onların acılarını paylaşmak, hasretlerinin bir an evvel bitmesi için ortaya koydukları iradeyi büyütmek adına buradayız. Cumhuriyet, cesur insanların rejimidir. Buradaki insanlarımız, annelerimiz binlerce kişiyi cesaretlendirdi, birkaç olan sayıları da buna mukabil her geçen gün arttı. Onlar, ortaya koydukları iradeyle, terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı tüm Türkiye önünde büyük bir mücadeleyi başlattılar” dedi.

Duvarları yıkmak için buradayız

Diyarbakır annelerinin yanında destek olmak ve duâcıları olmak adına ziyaret ettiklerini söyleyen Gültekin Uysal, “Hissiyatlarını TBMM başta olmak üzere her yerde seslendirmek için buradayız. İnsanımızın arasına örülmüş duvarları yıkmak için buradayız. Ay yıldızlı bayrağın altına yaşama iradesi ortaya koymuş tüm vatandaşlarını eşit gören bir anlayış içerisinde, huzur içerisinde, korkusuzca yaşama hürriyetini azami düzeyde kullanacak bir ülkenin fertleri olmak adına bir irade ortaya koyan Diyarbakır annelerinin yanındayız” dedi.

Feryada kulak verelim

SiyasÎ partilerin terör örgütlerine sırtını dayayamayacağını da söyleyen Uysal şunları söyledi: “Millete sırtını dayarlar. O nedenle, özellikle Ak Parti iktidarının birtakım yanlışları olmuştur. Bir parti, adeta bölge halkının yegâne tek temsilcisi haline getirilmiştir. Unutmamalı ki; terör, terörizm müsamaha ve tereddüt kaldırmıyor. Devlet, anayasada da belirtildiği üzere vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Ancak sadece devlet olarak değil, siyasî partileriyle sivil toplum örgütleriyle burada koyulan iradeyi hep beraber büyütmek durumundayız. Demokrat Parti olarak bizler bu hissiyata, bu feryada kulak vermek adına bugün burada olmayı vazife olarak değerlendirdik.”

Diyarbakır – Yeni Asya