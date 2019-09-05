'Yeni parti 15 Eylül'de duyurulacak'

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yeni parti hazırlıklarında olan eski bakan Ali Babacan'ın yeni partinin duyurusunu 15 Eylül'de yapacağını iddia etti ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni partide yer almayacağını iddia etti.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 'Babacan'dan erken start gelebilir' başlıklı bugünkü yazısında, Babacan'ın önünde yapacağı basın açıklamasına ilişkin üç ayrı yol olduğunu söyledi.

Altaylı, kamuoyunun tanıdığı, güvendiği birkaç gazeteciden soruların önceden alınması, saygın 4 gazetecinin katılacağı bir programda soruların yanıtlanması ya da manifesto kaleme alınması gibi yöntemlerin tartışıldığını belirtti.

Altaylı ayrıca, Beşir Atalay'ın yeni çalışmalarına katılmadığını belirtirken; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise sahnede, kamuoyu önüne çıkacak ekipte yer almayacağını söyledi ve "Fikren, zihnen, ruhen var ama fotoğrafta yok. En azından şimdilik yok" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu da eleştiren Altaylı, partisinin kendisine 'onurlu bir veda fırsatı verdiğini', ancak Davutoğlu'nun bunu kullanmadığını söyledi.

Altaylı, AK Parti'nin Davutoğlu için ihraç sürecini başlatması konusunda 'geç bile kaldıklarını' söyledi ve Davutoğlu'na yönelik olarak "Baba, vaktinde istifa edecektin sen de" dedi.