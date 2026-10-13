Yeni Yol Milletvekili Ün'den Emine Erdoğan'a Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı için çağrı

Yeni Yol Grubu Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Azerbaycan'da okullarda öğrenci ve öğretmenlerin başörtüsüyle eğitim hayatına katılmalarının yasaklanmasına tepki göstererek Emine Erdoğan'dan, Mihriban Aliyeva'ya mektup yazmasını istedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Azerbaycan'da öğrenci ve öğretmenlerin başörtüsüyle eğitim kurumlarına alınmamasına tepki göstererek Cumhurbaşkanı Aliyev'e uygulamanın yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Geçtiğimiz yıl İsrail tarafından gözaltına alınan Özgürlük Filosu aktivistleri arasında bulunduğunu ve Azerbaycan'ın kendilerine sağladığı desteği unutmadığını belirten Ün, iki ülke arasındaki kardeşlik hukukuna vurgu yaptı.

Yeni Yol Grubu Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Azerbaycan'da okullarda öğrenci ve öğretmenlerin başörtüsüyle eğitim hayatına katılmalarının yasaklanmasına tepki göstererek Azerbaycanlı yetkililere çağrıda bulundu.

Azerbaycan'la kişisel bir bağının bulunduğunu belirten Ün, geçen yıl Özgürlük Filosu aktivistlerinin İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu ve kendilerinin de gözaltına alındığı süreçte Azerbaycan'ın kendilerine destek verdiğini hatırlattı.

Ün, Azerbaycan Hava Yollarının kendilerini Azerbaycan'a götürdüğünü belirterek Bakü'ye indiklerinde kendilerini öz vatanlarında hissettiklerini ifade etti. Azerbaycanlı yetkililere kardeşlik ilişkileri çerçevesinde seslenen Ün, ülkenin geçmişte kız çocuklarının eğitimi için attığı adımlarla bugünkü uygulama arasında çelişki bulunduğunu savundu.

"Din ve vicdan hürriyetinin yanındayız"

Azerbaycan'ın 1901'de İslam dünyasındaki ilk kız mekteplerinden birini açarak Müslüman kadınların eğitimine önem verdiğini belirten Ün, şu ifadeleri kullandı: "20. yüzyılın başında, 1901 yılında İslam dünyasındaki ilk kız mekteplerinden birini açarak Müslüman kadının tahsiline büyük bir önem veren Azerbaycan'ın bugün takındığı tavır, şanlı tarihi ile üzücü bir tenakuz (çelişki) oluşturmaktadır."

Ün, söz konusu okulu açan Hacı Zeynelabidin Tagiyev'in bugünkü yasağı görmesi halinde ne düşüneceğini sorgulayarak, okullarda öğrenci ve öğretmenlerin başörtüsüyle eğitim hayatına katılmalarının yasaklanmasına karşı olduklarını belirtti.

Ün, "Bugün Azerbaycan'da okullarda öğrenci ve öğretmenlerin başörtüsü ile eğitim hayatına katılmalarının yasaklanması karşısında durduğumuz yer, şüphesiz din ve vicdan hürriyetinin yanıdır." dedi.

"Kardeşlik, hakikati incitmeden söyleyebilmektir"

Azerbaycan'a yönelik çağrılarının dostluk ve kardeşlik duygularından kaynaklandığını vurgulayan Ün, iki ülke arasındaki kardeşliğin karşılıklı anlayış ve samimiyetle güçleneceğini ifade etti.

Ün, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Kardeşliğimiz; birbirimizin acılarını anlayabilmekten ve birbirimize hakikati incitmeden söyleyebilmekten beslenir. Biz Azerbaycan'a duyduğumuz muhabbetin anlamını, bayraklarımızı yan yana dalgalandırmakta bulduğumuz kadar; evlatlarının hakları ve hürriyetleri için de aynı samimiyetle dua edebilmekte buluruz. Çünkü kardeşlik, gerektiğinde teşekkür etmek kadar, kardeşinin daha güzel bir yarına kavuşmasını yürekten istemektir."

Emine Erdoğan'a mektup çağrısı

Ün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere tüm yetkililerden söz konusu düzenlemeyi yeniden gözden geçirmelerini istedi. Emine Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'ya mektup yazmasının sürece katkı sağlayabileceğini belirten Ün, şu ifadeleri kullandı: "Son olarak; tarafların karşılıklı samimiyet ve hukukuna binaen bir öneri olarak ifade etmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bizzat Sayın Mihriban Aliyev'e bir mektup yazmasının da bu sürecin terse dönmesinde büyük katkı sağlayacağına inanmaktayım."