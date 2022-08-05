Yetkin: KPSS dosyası büyüyor

Gazeteci yazar Murat Yetkin, devam eden KPSS lisans sorularının benzer çıkma soruşturması ile ilgili kaynaklardan aldığı bilgiyi aktardı.

Yetkin yazısında, “Sınav sorularının sızdırılmasıyla ilgili soruşturmanın iptal edilen sınavla sınırlı kalmayacağını ve Aygün’ün ÖSYM Başkanlığına atandığı 2018’den itibaren bütün KPSS sınavlarının yanı sıra mercek altına alınmakta olduğunu” ifade etti.

Yetkin, “İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, incelemelerin sadece KPSS değil, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavları (YKS) dahil 2018’den bütün sınavları da kapsaması üzerinde durulduğunu söyledi.” dedi. Soruşturmanın üniversite sınavlarını da kapsaması halinde 2018’den bu yana üniversitelerin özellikle yüksek puan alan bölümlerine giren öğrencilerin durumu da mercek altına alınabileceğini söyleyen Yetkin, “Sorulacak soruların bazı adaylara önceden verilmiş olması, sadece ağır yolsuzluk ve usulsüzlük değil ağır adaletsizlik anlamına da geliyor. Uzmanlara göre bir doğru soru bir adayı, sorusuna göre 20-30 bin kişinin önüne geçirebiliyor.” diye ekledi.