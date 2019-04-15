YSK'dan Maltepe ile ilgili yeni karar

YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek.

Tartışmaların odağındaki Maltepe'de oy sayımı yeniden başladı CHP'den tartışmalı Maltepe kararına itiraz Maltepe'deki sayımlara ilişkin yeni gelişme Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Maltepe 1 ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kurul, Maltepe'de şu ana kadar yapılan sayımların geçerli olmasına karar verdi, kalan sandıkların sayımı devam edecek. CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmiş ve söz konusu seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılmasını istemişti. CHP'nin itirazını görüşen YSK, Maltepe 1 ve 2'nci ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımına devam edilmesine, Maltepe'de şu ana kadar yapılan sayımların geçerli olmasına karar verildi. Kurul'un, "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle bu kararı aldığı, Maltepe ilçe seçim kurullarına, sayımın hızlı yapılabilmesi için yeni terminal kurulması yetkisi de verdiği öğrenildi. AA

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