Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah onlara pek şiddetli bir azap hazırlamıştır. Yapmakta oldukları ne kötü birşeydir! Mücadele Sûresi 15 HADİS: Âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanı ile tartılmış ve ağır gelmiştir.

Camiü'-Sağir Hadis No: 9619

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