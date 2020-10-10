Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Biz onları rızık bolluğu ve darlığı ile imtihan ederiz. Kim Rabbini zikretmekten yüz çevirirse, Rabbi de onu zor ve şiddetli bir azaba uğratır.

Cin Sûresi: 17

HADİS:

Allah bir kulunu sevdiğinde onun sevgisini meleklerin kalbine kor. Bir kuluna da buğz ederse nefretini meleklerin kalbine kor. Sonra sevgisini de, nefretini de insanların kalplerine atar.



Camiü’s-Sağir, No: 203