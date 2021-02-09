Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Semaların ve arzın mülkü kendisine ait olan Allah her şeye şahittir. İnşikak Sûresi: 9 HADİS: Cenaze namazı kıldığınızda ölü için gönülden ve samimî duâ ediniz. Camiü’s-Sağir, No: 396

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