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11 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

Günün Ayet ve Hadisi

11 Temmuz 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onların, Allah’ın kullarından dilediğini seçip Kitabını inzal etmesini çekemeyerek inkâr edip kendi nefislerini satın almaları ne kötü şeydir. Bu sebeple onlar gazap üstüne gazaba uğramışlardır.

Bakara Sûresi:90

HADİS:

Zinâ etmek suretiyle bir topluluğa kendilerinden olmayan bir çocuğu katan kadına Allah şiddetle gazap eder...

Camiü’s-Sağir, No: 601

Etiketler: ayet, hadis
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