Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onların, Allah’ın kullarından dilediğini seçip Kitabını inzal etmesini çekemeyerek inkâr edip kendi nefislerini satın almaları ne kötü şeydir. Bu sebeple onlar gazap üstüne gazaba uğramışlardır. Bakara Sûresi:90 HADİS: Zinâ etmek suretiyle bir topluluğa kendilerinden olmayan bir çocuğu katan kadına Allah şiddetle gazap eder... Camiü’s-Sağir, No: 601

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