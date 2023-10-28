Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İsmail’e, Elyesa’a, Yunus ve Lût’a da ihsanlarda bulunduk. Hepsini âlemlere üstün kıldık. En’am Suresi: 86 HADİS: Ben Kıyamet Günü Âdemoğullarının efendisiyim. Bunda hiçbir övünme yok. Hamd Sancağı elimde olacaktır... Camiü’s-Sağir, No: 1472

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