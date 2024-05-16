Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şeytandan sana bir vesvese geldiğinde Allah’a sığın. Muhakkak ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. A’raf Suresi: 200 HADİS: İyilik, yapıldığında ruhun rahata erdiği, kalbin huzur bulduğu şeydir... Camiü’s-Sağir, No: 1737

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