Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Kâfirlerle), şirk ve inkârdan eser kalmayıp Allah’tan başkasına iman ve ibadet edilmez oluncaya kadar cihada devam edin. Enfâl Suresi: 39 HADİS: Kur’ân’ı öğrenen, okuyan ve onunla amel eden kimsenin durumu misk dolu torbaya benzer. Kokusu her tarafa yayılır. Camiü’s-Sağir, No: 1789

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