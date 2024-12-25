Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kavminin ileri gelen kâfirleri şöyle cevap verdiler: “Biz seni de ancak kendimiz gibi bir beşer olarak görüyoruz..." Hûd Suresi: 27 HADİS: Teyze, anne hükmündedir. Camiü’s-Sağir, No: 2143

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