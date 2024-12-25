25 Aralık 2024, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kavminin ileri gelen kâfirleri şöyle cevap verdiler: “Biz seni de ancak kendimiz gibi bir beşer olarak görüyoruz..."
Hûd Suresi: 27
HADİS:
Teyze, anne hükmündedir.
Camiü’s-Sağir, No: 2143
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