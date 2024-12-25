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25 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

25 Aralık 2024, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kavminin ileri gelen kâfirleri şöyle cevap verdiler: “Biz seni de ancak kendimiz gibi bir beşer olarak görüyoruz..."

Hûd Suresi: 27

HADİS:

Teyze, anne hükmündedir.

Camiü’s-Sağir, No: 2143

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