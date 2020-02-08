Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أبدينڭ صادق دوستى، أبدى اولاجق. و باقينڭ آيينهِٔ ذيشعورى، باقى اولمق لازم گلير. Nurdan Katreler Ebedînin sadık dostu, ebedî olacak. Ve bâkînin âyine-i zîşuuru, bâkî olmak lâzım gelir. Lem'alar, s.674

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