Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر توحيدى و قدسى و معنوى مسئله‌لرده، مادّياتڭ أڭ طاغنيق و كثرتڭ أڭ جزئى تفرّعاتنه طالان و سرسملشن و بوغولان فيلسوفلرڭ سوزلرى قاچ پاره ايدر؟ Nurdan Katreler Tevhidî ve kudsî ve manevî meselelerde, maddiyatın en dağınık ve kesretin en cüz’î teferruatına dalan ve sersemleşen ve boğulan feylesofların sözleri kaç para eder? Şuâlar, s. 122

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