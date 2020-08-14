Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ذيروح مخلوقاتنى قونوشديران و قونوشمالرينى بيلن، ألبته كنديسى دخى او قونوشمالره قونوشماسيله مداخله ايتمه‌سى، ربوبيتڭ مقتضاسيدر. Nurdan Katreler Zîruh mahlûkatını konuşturan ve konuşmalarını bilen, elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi, rububiyetin muktezasıdır. Şuâlar, s. 148

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