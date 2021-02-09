Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هيچ بر سببڭ حقيقى تأثيرى و ايجاده هيچ قابليتى اولماديغنى، هر شيده توحيد سكّه‌لرى قطعى گوسترر. Nurdan Katreler Hiçbir sebebin hakikî tesiri ve icada hiç kabiliyeti olmadığını, her şeyde tevhid sikkeleri kat’î gösterir. Şuâlar, s. 229

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