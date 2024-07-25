Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بشرڭ مدارِ سعادتى و عموم إسلامڭ أساس و رابطهِٔ اخوّتى بولونان قرآنڭ حقائقِ ايمانيه‌سنى بولمق و محتاجلره بولديرمغه حياتمى وقف ايتدم. Nurdan Katreler Beşerin medar-ı saadeti ve umum İslâm’ın esas ve rabıta-i uhuvveti bulunan Kur’ân’ın hakaik-ı imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 24

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