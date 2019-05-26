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26 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

23 Haziran’da ders vereceğiz

26 Mayıs 2019, Pazar 10:00
YSK kararı ile İstanbul seçiminin iptal edilmesiyle mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi’nin Şişli’deki iftarında orucunu açtıktan sonra Üsküdar’a geçerek, Hakkı Savunanlar Platformu’nun düzenlediği iftara katılmış olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu.

İmamoğlu, iftara katılan dâvetlilere yaptığı konuşmada, “Bu süreçte aykırı düşünen vatandaşlarımız rakibimiz değil. Bu düşünceyle hareket etmeliyiz. Toplumda farklı düşünen insanlar olabilir. Onları kazanmak için sonsuz mücadele vermeliyiz. Sadece bir avuç insanın kötülüğü bize bugünleri yaşatıyor. O bir avuç insana hak ettiği dersi 23 Haziran’da sandıkta vereceğiz’’ dedi. İmamoğlu, bir süre Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra, iftara katılan dâvetlilere şu konuşmayı yaptı; “Ramazan ayı, aydınlanma ayıdır. Aydınlanmak için elbette sağlıklı bilgilerle buluşmak, tanışmak, sohbet etmek, bütün bunların var olduğu bir toplum olmak benim duâm. Bizi, bu düşündüğümüz mecradan uzaklaştırmaya çalışan bazı diller, üslûplar hepimizi üzmekte. Bu günleri kendi şahsım adına bir ders olarak görüyorum. Buradan gerekli dersi aldıktan sonra, düzgün bir yol yürüdüğümüzde ülkemizin ve milletimizin çok daha iyi bir gelecekte buluşması kaçınılmaz. Bunu başarmalı ve bu yönde hepimizin çalışması lâzım.”

Etiketler: 23 haziran, seçim, imamoğlu, karamollaoğlu
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