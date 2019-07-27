Boris Johnson'dan 'İrlanda' uyarısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson anlaşmalı bir Brexit olabilmesi için Avrupa Birliği'nin İrlanda sınırıyla ilgili 'backstop' önleminden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Johnson, backstop'ın demokratik olmayan ve ayrıştırıcı bir öneri olduğunu savundu.

Önceki Başbakan Theresa May Avrupalı liderlerle vardığı Brexit anlaşmasında backstop kısmının değişmesinin yeterli olup olmayacağı sorusuna Johnson "backstop'tan tamamen vazgeçersek bir hayli mesafe kat etmiş oluruz" sözleriyle cevap verdi.

Avrupa Birliği liderleriyle iyi ilişkileri olduğunu belirten Johnson hükümetin pasif bir tavır takınmayacağını, bekleyip onların gelmesini beklemeyeceğini vurgulayarak "Problemi çözmek için çabalayacağız ve bunu dostluk ve işbirliği içerisinde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Manchester şehrinde 19'ncu yüzyıldan kalma Stephenson's Rocket buharlı treni önünde konuşan Johnson "ama bunu demokratik olmayan, ülkemizi bölmek isteyen, Birleşik Krallık'ı bölmek isteyen backstop maddesi dururken yapamayız" sözlerini ekledi.

Johnson göreve başladığı çarşamba gününden beri bir çok defa Avrupa Birliği'ni ayrılma anlaşmasını yeniden müzakere etmemeleri halinde 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden anlaşmasız olarak çıkacakları uyarısında bulundu.