"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Boris Johnson'dan 'İrlanda' uyarısı

27 Temmuz 2019, Cumartesi 17:15
İngiltere Başbakanı Boris Johnson anlaşmalı bir Brexit olabilmesi için Avrupa Birliği'nin İrlanda sınırıyla ilgili 'backstop' önleminden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Johnson, backstop'ın demokratik olmayan ve ayrıştırıcı bir öneri olduğunu savundu.

Önceki Başbakan Theresa May Avrupalı liderlerle vardığı Brexit anlaşmasında backstop kısmının değişmesinin yeterli olup olmayacağı sorusuna Johnson "backstop'tan tamamen vazgeçersek bir hayli mesafe kat etmiş oluruz" sözleriyle cevap verdi.

Avrupa Birliği liderleriyle iyi ilişkileri olduğunu belirten Johnson hükümetin pasif bir tavır takınmayacağını, bekleyip onların gelmesini beklemeyeceğini vurgulayarak "Problemi çözmek için çabalayacağız ve bunu dostluk ve işbirliği içerisinde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Manchester şehrinde 19'ncu yüzyıldan kalma Stephenson's Rocket buharlı treni önünde konuşan Johnson "ama bunu demokratik olmayan, ülkemizi bölmek isteyen, Birleşik Krallık'ı bölmek isteyen backstop maddesi dururken yapamayız" sözlerini ekledi.

Johnson göreve başladığı çarşamba gününden beri bir çok defa Avrupa Birliği'ni ayrılma anlaşmasını yeniden müzakere etmemeleri halinde 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden anlaşmasız olarak çıkacakları uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

Etiketler: Boris Johnson, uyarı, İrlanda
Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu yıl Akdeniz'de ölen göçmen sayısı 686

    İran balistik füze denemesi yaptığını kabul etti

    ABD, Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Doğu Akdeniz gündemiyle bir araya geldi

    'Hepatit önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık'

    Çin: Doğu Türkistan politikası 50 ülke tarafından destekleniyor

    Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarının uyacağı 7 temel ilkeyi açıkladı

    DSÖ: Türkiye sigara ile mücadelede ilk sırada

    Kongolular ebola riski nedeniyle hac vazifesini yapamayacak

    Rusya destekli Esad rejimi İdlib'de sivilleri katletmeye devam ediyor

    'Suriyeli krizinde süreç doğru işletilmezse hukuki ihlaller doğabilir'

    DSİ'de maddi sıkıntılar nedeniyle işler durma noktasına geldi

    Van'da terör örgütü PKK'ya hava destekli operasyon: 6 zanlı yakalandı

    Sınır ötesi harekâtta 34 terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü YPG okulları mühimmat deposu olarak kullanıyor

    Pençe-2 Harekâtı'nda teröristlere ait silah ve mühimmatlar imha edildi

    Yemen'deki Suudi saldırılarında bir yılda 729 çocuk öldü

    AYM: Barışçıl gösterilerin keyfi gerekçelerle yasaklanması anayasaya aykırı

    ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'ın yaptıracağı Meksika duvarına fon onayı

    Suudi Arabistan'dan gümrük kapılarında Türk tırlarına engelleme

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    İptale koşan parti: AKP!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yüzde 62.5: Parlamenter sisteme geri dönülsün
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette sorgulama süreci
    Yasemin YAŞAR

    Narsist aynalar
    Süleyman KÖSMENE

    Asr-ı Saadet yıllarından kesitler
    Risale-i Nur'dan

    Bir sineğin verdiği ders
    Ali FERŞADOĞLU

    Faizsiz sistem ve bankalar
    Mehmet KARA

    Mazbatası düşmüştü!
    Ahmet Cemil Çökren

    Kadınlar iki işte çalışmalı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.