Davutoğlu'nun kuracağı partinin merkezi Küçükçekmece olacak

Eski Başbakan Davutoğlu liderliğinde kurulmaya hazırlanan yeni partinin İstanbul'daki merkezi Küçükçekmece olacak.

Küçükçekmece'de tutulan binada tadilat çalışmalarının, bu ay sonunda bitmesi bekleniyor. Yeni partinin Bahçelievler'de kiralanan İstanbul İl Başkanlığı, Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlenmişti.

Tadilat çalışmaları başlatılan binanın bu ay sonuna kadar hazırlanması bekleniyor.

AK PARTİ'Lİ OLMAYAN İLÇE ARANDI

Davutoğlu'na yakın kaynaklar, yeni bulunan ve partinin İstanbul il başkanlığı olarak kullanılması planlanan binanın yeni bir 'engellemeye' maruz kalmaması için belediyesi AK Parti'ye ait olmayan bir ilçede bulunduğunu söylüyor.

Uzun bir dönem AK Parti'de siyaset yapan ve şu anda Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski bir milletvekili Independent Türkçe'ye "Adalet ve hukuku gözetmek için beraber yola çıktığımız arkadaşlarımızın ellerinden ve dillerinden emin olamadığımız için böyle bir yol seçmeye mecbur bırakıldık" dedi.