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20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ekonomik sıkıntılar insanları entübeye düşürdü

20 Haziran 2022, Pazartesi
Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, “Covid-19 pandemisi bitti ekonomik pandemi başladı. Ekonomik bu kadar sıkıntının içerisinde bugün üretimle uğraşan çiftçilerimiz 4,5 kilogram buğday satacak, 1 litre mazot alacak; 1,5-2 kilogram pamuk satacak 1 litre mazot alacak. Bu ekonomik sıkıntılar insanları ekonomik entübeye de düşürdü” dedi.

Bir akaryakıt istasyonunda açıklamalarda bulanan Tokdemir, mazotun litresinin 30 lirayı aşmasına tepki göstererek, “Son gelen zamlarla motorinin fiyatı 30 lirayı aştı. 6-7 ay önce ülkenin dışına çıkan bir insan gelse, bunların hiçbirine, bu tabloya inanmaz. Motorinin bu kadar pahalı olduğu bir ülkede çiftçi ne yapacak, nakliyeci ne yapacak, öğrenci servisi ne yapacak taşımayla ilgili insanlar ne yapacak?” diye sordu. 

Ahmet Terzi - Ankara

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