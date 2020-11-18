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19 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Erdoğan'dan ekonomiye dair açıklamalar

18 Kasım 2020, Çarşamba 15:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve yabancı yatırımcılar için ekonomide en uygun şartları oluşturacaklarını belirterek, önceliğin enflasyonla mücadeleye verileceğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'na konuştu.

"Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor." diyen Erdoğan, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizi iş yapma kolaylığı endeksinde 27 basamak yükselterek 190 ülke arasında 33. sıraya yerleştirdik." İfadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları kısa şu şekilde:

"Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız."

"Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu. "

"Proje kişiliklerle, bilhassa yalanları, iftiraları önlerine konduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz."

"Proje kişiliklerle, bilhassa yalanları, iftiraları önlerine konduğu halde yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz."

"Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür."

"Ömrü boyunca devletten aldığı maaş dışında tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemesi teneke tıngırtısından öte anlama sahip değil."

"Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir."

"Değerini salgın döneminde daha iyi anladığımız şehir hastaneleri ile genel sağlık sigortası sistemimiz başlı başına bir başarı hikayesidir."

"Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik"

Euronews Türkçe

Etiketler: Erdoğan, ekonomi, açıklama
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