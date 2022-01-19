Geri dönüş kararları neden uygulanmıyor?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polislik görevinden KHK ile ihraç edilen Turan Bikir’in açtığı dâvâ sonucu mahkeme yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle işlemin iptaline ve işlem sebebiyle Turan Bikir’in yoksun kaldığı bütün parasal ve özlük haklarının kendisine iade edilmesine karar verdiğini hatırlatarak, “İhraç edilen Turan Bikir hakkında mahkemenin kesin kararı ortadayken Bakanlığınız neden bu kararı uygulamamaktadır?” diye sordu.

Karaduman, önergesinde Bakan Soylu’dan, “Bu bağlamda; son beş yılda Bakanlığınız bünyesinde KHK ile görevinden ihraç edilen personel sayısı kaçtır? Bu personellerden kaçı görevine geri dönmüştür? İhraç edilen Turan Bikir hakkında mahkemenin kesin kararı ortadayken Bakanlığınız neden bu kararı uygulamamaktadır? Bu doğrultuda kesinleşmiş mahkeme kararlarından kaçını uyguladınız?” sorularının cevaplarını istedi. Ankara - Ahmet Terzi

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