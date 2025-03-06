İfade hürriyetine baskı artacak

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’nin temel hak ve hürriyetleri sınırlandıran düzenlemeler taşıdığını söyledi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Siber Güvenlik Kanunu Teklifini değerlendirdi. Siber Güvenlik Başkanlığı’na verilen yetkilerin kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkının ihlal edilmesine yol açacağını söyleyen Yeneroğlu, “İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadeleye İlişkin Kanun’da yer alan benzer mahiyette belirli ve öngörülebilir olmayan düzenlemelerin kişisel verilerin korunması hakkını ölçüsüzce sınırlandıracağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi. Bu yanlıştan mutlaka dönülmesi gerekiyor. Kanun Teklifi’nin bu haliyle kanunlaşması durumunda ifade özgürlüğüne ve basın hürriyetine doğrudan bir sınırlama getirecek” diye konuştu.

Konut dokunulmazlığı hakkı da ihlâl ediliyor

Kanun Teklifi’nin 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında verilen yetki ile Anayasa’nın 21’inci maddesinde konut dokunulmazlığının korunmasına matuf sınırlama sebepleri dışında siber saldırıların önlenmesi gibi muğlak bir amaçla konut ve işyerlerinde arama yapma ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirileceğini söyleyen Yeneroğlu, “Bu durumun Anayasa’nın 13’üncü maddesinde belirtilen temel hakların ancak Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlandırılabileceği ilkesine açıkça aykırı ve bu haliyle teklif’in Anayasa’nın 21’inci maddesine de aykırı ve konut dokunulmazlığı hakkı ihlal ediliyor” dedi.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA