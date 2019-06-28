MHP’den uyarı: Sel geliyor

MHP kulislerinde, AKP’den yeni oluşumun çıkması durumunda Erdoğan’dan yana tavır alınacağı belirtilirken, AKP’nin reformlarla sürece karşı barikat kurması önerisi dillendiriliyor.

AKP içindeki hareketlenmenin ana ekseninin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açmak ve parlamenter sisteme dönüş” olduğu değerlendirilirken; MHP, süreçle birlikte “AKP’nin 2000’li yılların başında DSP’de yaşanan dağılma sürecine benzer bir sürece doğru hızla adım atmasından” endişe ediyor. Artı Gerçek’in haberine göre MHP’de AKP’ye ilişkin, “Debi yükselirse, selin önüne geçilmez. Yükselen su, önüne kattığını götürür. AKP, barikatı güçlendirmeli. Bu barikat da yeni ekonomik yatırımlar, reformlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güçlendirilmesiyle devlet temelinin sağlama alınması, toplumda iktidara güvenin yeniden tesis edilmesi” görüşünde olduğu belirtiliyor. MHP’de ayrıca böylesi bir durumda “partinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP tarafında yer alacağına” da dikkat çekiliyor.

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