Özel: Basın hür değilse ekonomi düzelmez

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 163’üncü sırada yer aldığını belirterek, “Türkiye’nin basın özgürlüğünde Sudan’dan, Irak’tan, Tacikistan’dan ve Bangladeş’ten daha kötü durumda, Kuzey Kore ile rekabet hâlinde olması esas sıkıntıdır” dedi.

Fon vurgununun ekonomiye etkilerine de değinen Özel, “Ülkede demokrasi ve özgürlükler olsa ekonominin toparlanması kolaydır. Basın özgür değilse, düşünce özgür değilse, mahkemeler tarafsız değilse o ülkenin ekonomisinin düzelmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Özel, gelirde, vergide ve sosyal adaletin sağlanması, bağımsız yargı ve özgür medya düzeninin kurulması çağrısında bulundu. İstanbul - Anka

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