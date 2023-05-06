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6 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

'Samimi bir Müslümanım'

06 Mayıs 2023, Cumartesi 17:00
Kılıçdaroğlu, “Haram yemem, kul hakkı yemem” diye konuştu.

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu KARAR TV’de konuştu. Samimi bir Müslüman olduğunu, Allah’a, Peygambere (asm) ve Kur’an’a inandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bu, kapalı kapılar ardında söyleniyor. Ben de çıkıp dedim ki ‘Ben böyle birisiyim, samimi bir Müslümanım’. Haram yemem, kul hakkı yemem. Bütün bunların hepsine dikkat ederim. Düşüncemi aktardım. Kapalı kapılar ardında bu artık söylenmez. Bana oy verecek kişiler, beni bütün ayrıntılarıyla bilmeli. Ben toplumun önünde cam gibi olmalıyım.” diye konuştu. 

Herkesin inancı başımın üstüne

Kılıçdaroğlu her inanca saygı duymak zorunda olduklarını kaydederek, “Bana öğretilen, kimin inançlı olup olmadığını sadece yüce Yaradan bilebilir. Dolayısıyla kimse benim inancımı sorgulayamaz, böyle bir hak yok. Bizim, bunu da topluma anlatmamız lazım. Böyle bakıldığı zaman en büyük günah kul hakkı yemekse, boğazımızdan aşağı inmedi” ifadesini kullandı. İnancın ve kimliğin siyaset konusu olduğunda toplumu ayrıştırdığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Ben anne babamı seçme özgürlüğüne sahip değilim, ama annemle, babamla, soyumla, sopumla gurur duyarım. Kimliği, inancı siyaset konusu yaptık. Dolayısıyla toplum ayrıştı, kutuplaştı. Buradan Türkiye’yi çıkarmak istiyoruz. Herkesin inancı benim başımın üstüne” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

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