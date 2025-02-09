Tonlarca soğan hayvan yemi oldu

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates ve soğanda üreticilerin yaşadığı problemlere dikkat çekerek, tarımda doğru planlamanın önemini vurgulayarak, tarımda plansızlığın çiftçinin ürününü çöp gitmesine sebep olduğunu söyledi.

Patates ve soğan üreticilerinin ürettiklerinden yeterli fayda sağlayamadığını söyleyen Gürer, “Patatesi 3 lira civarında bir fiyatla satamıyorlar. Soğanda ise mevsimsel değişimlerle birlikte depoda ürün erken çillendiği için ıskartaya çıkan ürün çoğalıyor. Tonlarca soğan, çöp haline geldi. Şimdi bu soğanlar 30-40 kuruşa hayvan yemi olarak satılıyor” dedi. Hem üreticilerin, hem de tüketicilerin yaşadığı sıkıntılara işaret eden Gürer, “Doğru bir planlama yapılıp çöp olan soğanların çillenmesi önlenseydi, markette soğan 20 lira yerine daha düşük bir fiyata satılabilir ve yurttaşlar da bu ürüne daha uygun bir fiyatla ulaşabilirdi. Ama tablo ortada: Üretiyoruz, ürettiğimizi değerlendiremiyoruz. Üreticimiz sorun yaşıyor, vatandaş ise pahalıya ürün alıyor. Bu sorunu çözmesi gereken Tarım ve Orman Bakanlığı’dır. İktidardır. Üretici ıskarta hale gelen tonlarca soğanı hayvan yemi olarak satmak zorunda kaldı” diye konuştu.

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