Yamalı istifa etti, Gelecek-Saadet Meclis grubu düştü

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa etti. Yamalı’nın istifasıyla, Gelecek-Saadet’in milletvekili sayısı 20’nin altında kaldı. Bu nedenle, Gelecek-Saadet TBMM grubu düşmüş oldu.

Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yamalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gelecek-Saadet Meclis grubu düşüyor

Bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceği öğrenilen Yamalı'nın partisinden istifa etmesiyle birlikte TBMM'de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek grubunun milletvekili sayısı 19'a düşecek. İçtüzüğe göre siyasi partiler en az 20 milletvekiline sahip olmaları durumunda Meclis'te grup kurma hakkına sahip oluyor. Bu nedenle, Gelecek-Saadet, grup kurma çoğunluğunu kaybediyor.

Ankara - Mehmet Kara