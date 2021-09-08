2 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 33, Erzincan'da 32, Iğdır ve Ağrı'da 30, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da ise 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

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