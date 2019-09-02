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2 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bitlis'te terör operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

02 Eylül 2019, Pazartesi 14:07
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde Tatvan kırsalında bir grup teröristin tespit edildiği belirtildi. 

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

 

AA

Etiketler: Bitlis, terör operasyonu
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