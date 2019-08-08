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8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

08 Ağustos 2019, Perşembe 16:39
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.

İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

"Hasar tespit çalışmalarımız başladı"

Denizli Valisi Hasan Karahan, Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Karahan, 6 büyüklüğündeki depremin Bozkurt ve Baklan ilçelerinde yoğun olarak hissedildiğini belirtti.

Deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere sağlık ekipleri, UMKE ve diğer birimlerin bölgeye intikal ettirildiğini vurgulayan Karahan, "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi gelmedi. Sağlık ekiplerimiz de bölgede. Bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

"Can kaybı yok"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçe merkezli depremde ilk belirlemelere göre, bazı evlerde hasar oluştuğunu, ancak can kaybı veya ağır yaralı vakanın olmadığını söyledi.

Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin ilçede çok şiddetli hissedildiğini aktaran Çelik, kriz masası oluşturduklarını, irtibat kurdukları muhtarlarla yaptıkları görüşmeler sonucu can kaybı ya da ağır yaralanma olayına rastlamadıklarını kaydetti.

Çelik, "Deprem, 15-20 saniyenin üzerinde sürdü. Pek çok evde hasar var, çatılarda çökme, duvarlarda derin çatlaklar oluştu. Anonslar yapıyoruz, vatandaşların eve girmemesi gerektiğini söylüyoruz. Allah'a çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen herhangi bir ölümlü veya ağır yaralı vakamız söz konusu değil." dedi.

6 kişi hastaneye kaldırıldı

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise deprem bölgesinde 6 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Öztürk, "6 kişiden 5'i korktuğu ve paniğe kapıldığı için hastanede. Bir kişi de pencereden atlamış, hafif yaralanma söz konusu. Ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil." diye konuştu.

Öztürk, tüm sağlık ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve sağlık hizmeti konusunda sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Tutluca Mahallesi Muhtarı Hüdai Karaşahin de mahallelerinde yaklaşık 80 evin hasar gördüğünü ancak can kaybının olmadığını belirtti.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da hissedildi

6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Antalya, Muğla, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'ın Dinar, Dazkırı ile Evciler ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki verilere göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te gerçekleşen 6 büyüklüğündeki deprem, Antalya, Isparta ve Burdur'da da paniğe neden oldu.

Muğla'nın bazı ilçelerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar, iş yerleri ve evlerinden çıkarak, bir süre sokakta bekledi.

AA

Etiketler: Denizli, deprem, AFAD, Bozkurt
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