Diyarbakır'da bu sene arpa ve buğdaydan yüksek verim elde edildi

Diyarbakır'da, bu yıl buğday ve arpadan elde edilen yüksek verim çiftçiyi sevindirdi.

Diyarbakır'da, bu yıl buğday ve arpadan elde edilen yüksek verim çiftçiyi sevindirdi.

Türkiye'de buğday üretiminde üçüncü sırada yer alan Diyarbakır'da, bu yıl 3 milyon 300 bin dekardan yaklaşık 1,5 milyon ton, 428 bin dekardaki arpadan ise yaklaşık 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Bahar aylarında aralıksız devam eden yağmurlar dolayısıyla ekinlerin çürümesinden endişe duyan çiftçi, buğday ve arpada beklemedikleri bir verimle karşılaşmanın sevincini yaşıyor.

Tarlanın durumu ve ürün çeşidine göre buğdayda dekar başına 400-600, arpa da ise 400-550 kilogram verim elde eden çiftçiler, bu sayede yüksek gelir elde edecek.