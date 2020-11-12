Gaziantep Valiliği önünde şüpheli paket paniği

Gaziantep Valiliği önüne bırakılan siyah poşet, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından bomba imha robotuyla kontrollü patlatıldı. Poşetin içinden kıyafetler ve ayakkabılar çıktı.

Gaziantep'te öğle saatlerinde valilik binası duvarının kenarına bırakılmış siyah poşeti görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise bildirdi. İhbarla olay yerine giden ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanına haber verdi. BOMBA İMHA ROBOTUYLA PATLATILAN POŞETTEN KIYAFET VE AYAKKABI ÇIKTI Kısa sürede gelen bomba imha uzmanı, poşeti bomba imha robotu ile kontrollü olarak patlattı. Poşetin içinden kıyafetler ve ayakkabılar çıktı. Malzemeler, incelenmek üzere emniyete götürülürken, poşeti bırakan kişi araştırılıyor. NTV

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